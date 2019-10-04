Joker vizyona girdi, ABD polisi harekete geçti

Sinemanın en kötü karakterlerinden olan Joker, izleyicilerle buluştu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; bu haftanın en dikkat çeken filmi olan Joker ile ilgili eleştirmenler ikiye bölündü. Filmde Joker’i canlandıran Joaquin Phoenix’in performansı öne çıkarken, film ile ilgili endişelerini dile getirenler de oldu.

Batman’in azılı düşmanı olan Joker, ABD polis birimlerini de harekete geçirdi. Filmin vizyona girmesiyle birlikte maskeli saldırganların terör eylemi gerçekleştireceğine yönelik birçok ihbar yetkililere ulaştı. Yetkililer de bunun üzerine tedbirleri artırdı.

7 yıl önce, “Batman: Kara Şövalye Yükseliyor” filminin gösterime girdiği gün Colorado’da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştı. Silahlı bir kişi, film beyaz perdede oynarken ayağa kalkıp ateş açmıştı. Saldırının gerçekleştiği Aurora’da Joker gösterilmeyecek.