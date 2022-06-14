Joker’in devam filminde sürpriz isim: Lady Gaga da rol alacak

Joker filminin duyurulmasından kısa bir süre sonra şimdi de Harley Quinn rolünde hangi ünlü ismin görüleceği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Yönetmen ve yardımcı yazar Todd Phillips, geçtiğimiz hafta senaryo kapağı ve Joaquin Phoenix’in bir fotoğrafını yayınlayarak sinemaseverlerle Joker filminin devamının olacağını duyurmuştu.

Joaquin Phoenix’in yeniden Joker olarak görüneceği duyurulduktan sonra şimdi Phoenix’in karşısında rol alacak isim de belli oldu. Geçtiğimiz yıl Gucci filmiyle sık sık adından söz ettiren Lady Gaga merakla beklenen devam filminde rol alacak.

Daha önce Suicide Squad filmlerinde Harley Quinn rolünde Margot Robbie görünmüştü. Robbie, 2016 filmi Suicide Squad’da ve 2021’deki devam filminde bu karakteri canlandırmıştı.

Filmin konusuyla ilgili hiçbir ayrıntı açıklanmadı, ancak Joker 2’deki Quinn’in Robbie’nin Harley Quinn’inden farklı bir DC evreninde var olacağı belirtiliyor.

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