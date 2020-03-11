‘Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An’ seyirciyle buluştu

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2019-2020 sezonu oyunlarından Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı) 10 Mart Salı akşamı Üsküdar Tekel Sahnesi’nde prömiyerini gerçekleştirdi.
Eberhard Streul'un yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği oyunun yönetmeni ve oyuncusu Ali İpin'e İdare Müdürü rolünde Özge Özdemir eşlik ediyor.
Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı) 22 Mart Pazar'a kadar Üsküdar Tekel Sahnesindeki temsillerine pazartesi günleri hariç aralıksız devam edecek.
KÜNYE
Yazan: Eberhard Streul
Çeviren: Yücel Erten
Yöneten: Ali İpin
Dekor Tasarımı: Ethem İ. Özbora
Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran
Işık Tasarımı: Akın Yılmaz
Müzik: Murat Gedikli
Koreografi: Salima Sökmen
Dramaturg: Günay Ertekin
Süpervizör: Kubilay Karslıoğlu
Yönetmen Yardımcısı: Murat Sarı
Reji Asistanları: Özge Özdemir, Şimal Kepçeli