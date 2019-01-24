Josh Malerman’dan yeni kitap: Carol Gömülmeden

Oyuncu kadrosunda Sandra Bullock, John Malkovich, Sarah Paulson ve Trevante Rhodes'un yer aldığı, Netflix'in fenomen filmi Bird Box'a ilham veren “Kafes” (2015), “Gölün Dibindeki Ev” (2017) ve “Kırmızı Piyano” (2018) romanlarıyla tanıdığımız sıra dışı temaları korku edebiyatıyla birleştirerek okurlarına farklı dünyaların kapılarını aralayan Josh Malerman, bu defa Uyuyan Güzel masalı ile Vahşi Batı öykülerini ustaca harmanlayan gerilim dolu bir roman olan “Carol Gömülmeden”le okurların karşısında…

İthaki Yayınları'ndan çıkan romanın çevirmeni Aslı Dağlı, kitapla ilgili “İnanılmazdı. Öncelikle Malerman'ın her kitapta bambaşka bir iş yapıyor olmasına çok bayılıyorum… Bu defa geriliminden hiçbir şey kaybetmeyen fantastiğimsi bir dünya yaratmış. ‘Carol Gömülmeden’ bana buram buram karanlık bir Neil Gaiman hikayesi gibi koktu ve bu hâle cidden bayıldım” dedi.

ARKA KAPAKTAN

Carol Evers’ın karanlık bir sırrı vardı. Bazen komaya giriyor ve komaya girdiğinde bir ölüden farksız oluyordu. Nabzı ve kalbi duruyor, nefes aldığı belli olmasa da bilinci asla kapanmıyordu. Ancak doktorlar bile onun öldüğünü düşünüyordu.

Bu sırrı bilen iki kişiden biri olan ve ondan kurtulup servetine konmak isteyen kocası, Carol komaya girdiğinde onu diri diri mezara gömmek için yaptığı planı hayata geçirmeye koyulur. Komadaki Carol çevresinde olan her şeyi duyup hissederken, Harrows adlı kasabada cenaze hazırlıkları başlar.

Bu sırrı bilen diğer kişi, Carol’ın eski sevgilisi, meşhur kanun kaçağı James Moxie ise haberi aldığında Carol gömülmeden Harrows'a yetişmek için yola çıkar. Tehlike ve gizemle dolu Yol’da yolculuk ederken eski düşmanlarla, ürkütücü varlıklarla ve peşindeki kiralık katillerle başa çıkmak zorundadır.