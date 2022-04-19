Julia Roberts 20 yıldır neden romantik komedilerde rol almadığını açıkladı

Julia Roberts; Özel Bir Kadın (Pretty Woman), Aşk Engel Tanımaz (Notting Hill) ve En İyi Arkadaşım Evleniyor (My Best Friend's Wedding) gibi sevilen bir dizi romantik komedi filminde rol aldıktan sonra yirmi yıldır neden yeni bir romantik komedi filminde rol almadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Julia Roberts, George Clooney ile birlikte rol aldığı yeni filmi Ticket to Paradise ile 20 yıl sonra yeniden bir romantik komedi filminde görünmeye hazırlanıyor.

Kariyerine başladığında romantik komedi filmlerde rol alarak ünlenmeye başlayan Julie Roberts, uzun bir süredir aşk dolu eğlenceli filmlere ara vermişti. Roberts, New York Times Magazine’e verdiği demeçte bu aranın neden bu kadar uzadığı şu sözlerle açıkladı:

“İnsanlar bazen uzun zamandır romantik komedi yapmadığım için, bu durumu sanki ben yapmak istemiyormuşum gibi yanlış bir şekilde yorumluyorlar. Oysa Nothing Hill düzeyinde bir senaryo veya En İyi Arkadaşım Evleniyor gibi eğlenceli olduğunu düşündüğüm bir şey okusaydım, yapardım.”

Roberts, ayrıca artık daha seçici olduğunu ve yaşam standartlarını korumaya daha çok öncelik verdiğini de belirterek çalışma saatlerinin ailesiyle olan zamanından almamasına özen gösterdiğini söyledi.

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