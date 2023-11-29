Julia Roberts’tan 19. yaşa özel kutlama

Oscar ödüllü ünlü aktris Julia Roberts'ten nadir paylaşım... Roberts, 19 yaşına basan ikiz çocuklarıyla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram takipçilerine sundu.

Sozcu.com.tr

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56 yaşındaki ikonik oyuncu Julia Roberts, 19. yaş günlerini kutladığı ikiz kardeşler Hazel Patricia ve oğlu Phinnaeus Walter’ın bebekken kucağında oturdukları siyah beyaz bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafın altına “19… Birlikte yaşamanın neşesine, eğlencesine, çılgın gürültüsüne diyecek kelime yok” yazan aktris, paylaşımını emojilerle süsledi.

Roberts’ın eşi Danny Moder ile olan birlikteliğinden doğan 16 yaşında Henry Daniel isimli bir oğlu da bulunuyor. ​

Geçen yıl Today’e konuşan yıldız, çocuklarıyla ilgili yanlış adımlar atma konusunda sıklıkla endişe duyduğunu kabul etti.

Aile hayatını ön plana aldığını da belirten Roberts, “Kocamla birlikte kurduğum hayat. Çocuklarımızla birlikte kurduğumuz hayat. Ve bu en iyi şey. Önemli olan, günün sonunda eve, onlara muzaffer bir şekilde dönmek.” diye konuştu.

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