Julian Sands’in kardeşi, oyuncunun son durumunu paylaştı

12 gündür kayıp olan Julian Sands'in kardeşi Nick Sands, oyuncunun bulunamayacağından korktuğunu söyledi. Nick Sands, "Onun gittiğini hissediyorum" diyerek umutsuz bir açıklama yapıyor.

Sozcu.com.tr

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Yaklaşık iki hafta önce Kaliforniya’da yürüyüş yaparken kaybolan aktör Julian Sands’in erkek kardeşi, kardeşinin bulunamayabileceğinden korktuğunu dile getirdi.

Kuzey Yorkshire kasabası Gargrave’de yaşayan Nick Sands, Yorkshire gazetesi Telegraph & Argus’a verdiği bir röportajda, oyuncunun yaptığı tırmanışlardan bahsetti.

Julian Sands’in, Kalifornia’daki San Gabriel dağlarının Baldy Bowl bölgesindeki bir yürüyüşten eve dönemediği için 13 Ocak’ta kaybolduğu bildirilmişti.

Nick Sands, “Oraya olabildiğince sık giderdi” diyor. Sands, kardeşini arama çalışmaları uzadıkça daha da karamsarlaştığını söyledi: “Henüz kayıp ilan edilmedi, öldüğü varsayıldı; kalbimde onun gittiğini biliyorum. Ancak, kardeş rekabeti olduğu için, oradan çıkıp beni haksız çıkarır belki.”

Ayrıca Sands ailesi, aktörü bulmaya çalışırken gösterdikleri çaba için yetkililere teşekkür etti:

“Sevgili Julian’ımızı aramayı koordine eden San Bernardino ilçesi şerif departmanının şefkatli üyelerine, en azından Julian’ı eve getirmek için karada ve havada zorlu koşullara göğüs geren kahraman arama ekiplerine yürekten teşekkür ediyoruz.”

Şerif departmanı, bu kış sıradağlardaki koşulların son derece zorlu olduğunu ve geçen ay en az iki yürüyüşçünün öldüğünü açıkladı.

Nick Sands, 65 yaşındaki erkek kardeşinin, geçen yıl günde yaklaşık 48 kilometre yol kat ederek ve geceleri bir çadırda uyuyarak Pennine Yolu’nu yürüyen son derece deneyimli ve dayanıklı bir yürüyüşçü olduğunu söyledi.