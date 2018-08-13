Jülide Özçelik ve Mert Fırat’tan müzik ziyafeti

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2016 yılından bu yana birçok şehirde senfoni orkestralarıyla birlikte konserler veren Jülide Özçelik ve Mert Fırat bu kez bambaşka bir müzik projesiyle seyirci karşısına çıktı. KüçükÇiftlik Bahçe Sunar konser serisi kapsamında sahneye çıkan ikili, en sevilen aşk şarkılarını oda müziği eşliğinde seslendirdi.

Büyük ilgi gören konserde Jülide Özçelik ve Mert Fırat sahne performansıyla dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

AÇILIŞ CAZZİP PROJECT’TEN

Hissettikleri ve çalmak istedikleri müziği yapmak adına bir araya gelen, Aslı Özer, Erhan Ertetik ve Ertuğrul Biber'den oluşan Cazzip Project ise her parçası ayrı bir hikaye taşıyan ilk albümleri ‘Stories' ten parçalar ile gecenin açılışını yaparak seyircilerden beğeni topladı.