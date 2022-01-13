Jurassic Park’taki çocuk oyuncunun inanılmaz değişimi herkesi şaşırttı

1993'te vizyona giren Jurassic Park'ta Tim Murphy'i canlandıran Joseph Mazzello, görenleri hayrete düşürüyor. Mazzello, kariyerine oyuncu olarak devam ediyor ancak herkes onun 29 yıl önce vizyona giren ve artık sinema dünyasının klasikleri arasında yer alan Jurassic Park'ta rol aldığını duyunca şaşırıyor.

Sozcu.com.tr

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Bir zamanların çocuk yıldızlarının bazıları kariyerlerine bambaşka alanlarda devam ederken bazıları da oyunculukta ilerlemeye devam ediyor. Belki artık yer aldıkları projeler, çocukken rol aldıkları filmler kadar ses getiremiyor ama yine de kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyorlar. Bu isimlerden biri de Joseph Mazzello…

Mazzello, 1993 yılında yönetmenliğini Steven Spielberg’ün yaptığı ve vizyona girdiğinde gişe hasılatı kıran Jurassic Park’ta rol aldı.

Tim Murphy’i oynayan Joe Mazzello, gişe rekorları kıran filmde rol aldığında sadece on yaşındaydı. Kosta Rika sahilinin hemen dışında kurulan prodüksiyonla film, o zamanlar çocuk yıldız için büyük bir anlaşmaydı.

Jurassic Park’ın Haziran 1993’te gösterime girmesinden bu yana 29 yıl geçti ve Joe Mazzello şimdi 38 yaşında.

New Yorklu çocuk oyuncu Rhinebeck bölgesinde doğdu ve Hyde Park’ta büyüdü. Ailesinin bir dans okulu vardı ve aileden gelme bir yeteneğe sahipti. Mazzello, kült filmde rol aldıktan sonra Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde Sinema Sanatları bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, oyunculuğu bırakmadı ve gişe rekorları kırmasa da birbirinden başarılı projelerde yer aldı. 2003 yılında bir CSI bölümünde rol aldı ve 2004’te korku filmi The Hollow’da görüldü. Birkaç televizyon projesinde ve filmde rol aldı, ancak bugüne kadarki en önemli rollerinden biri 2010 yapımı The Social Network oldu. Mazzello, filmin baş karakteri Mark Zuckerberg ile birlikte Facebook’un kurucularından biri olan Dustin Moskovitz’i canlandırdı.

Moskovitz rolüyle öne çıkan Mazzello, 2018’de de Freddie Mercury biyografisi Bohemian Rhapsody’de izlediyseniz, Queen’in bas gitaristi John Deacon’ı canlandırdı. Bu canlandırma için 2019’da Sinema Filminde Bir Oyuncu Tarafından Üstün Performans kategorisinde Screen Actors Guild Ödülü’ne aday gösterildi.

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