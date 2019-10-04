Jüride İlhan Şeşen sürprizi

Bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan “Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” için geri sayım başladı. 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan festivalde çok sayıda tanınmış oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı, ilk kez Siirt halkıyla bir araya gelecek.

Türkiye'nin en önemli illerinden olan Siirt'i tanıtmak amacıyla yola çıkan “Siirt Kısa Film Festivali”nin 2'ncisi, bu yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl bölge halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan festivalde, bu sene de çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtlilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak. Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alan filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak.

Birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL ve üçüncüye 5 bin TL'lik para ödülleri verilecek olan festivalde ayrıca mansiyon olarak Jüri Özel Ödülü de yer alacak.

FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

Ömer Uğur (Yönetmen-Ana Jüri Başkanı)

İlhan Şeşen (Oyuncu-Ses sanatçısı)

Engin Öztürk (Oyuncu – Süpervizör)

Hakan Haksun (Senarist)

Bülent Bilgiç (Oyuncu)

Jale Atabey (Yönetmen)

Erkan Bektaş (Oyuncu)

Süleyman Civliz (Yönetmen)

Sermin Hürmeriç (Oyuncu)

Vadullah Taş (Yazar)

Serhat Akcan (Tarihçi)

Canan Kaya (Gazeteci)

Tümay Özokur ( Cast Direktörü)