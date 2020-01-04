Justin Bieber’dan belgesel geliyor

Dört yıl aradan sonra dün ilk single'ını çıkaran Justin Bieber belgesel hazırlıyor. Kişisel hayatına ve kimsenin bilmediği yönlerine odaklanacak belgeselde düğününden de hiç görülmemiş görüntüler yer alacak.

YouTube Originals yapımı olan belgeselin çok güçlü olacağı söyleniyor. Justin Bieber’ın yeni albüm hazırlığı en yakın çevresinin gözüyle çekilecek.

Belgeselde Bieber’ın South Carolina’da yapılan düğününden hiçbir yerde yayınlanmamış görüntüler de olacak. Justin Bieber: Seasons adını taşıyacak olan belgesel hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Justin Bieber YouTube’da evinde çektiği videoları yükleyerek tanınmaya başlamış, menajer Scooter Braun tarafından keşfedildikten sonra ilk albüm anlaşmasını 15 yaşında imzalamıştı.

Belgesel hakkında konuşan Justin Bieber, “Bu işe ilk başladığımda YouTube bana müziğimi, deneyimlerimi ve hayranlarımla anlarımı paylaşacak bir platform önermişti. Bu projede YouTube ile ortak olmak çok iyi hissettiriyor. Hayranlarımın da bu yolculuğun bir parçası olmasını istiyorum” dedi.