Justin Timberlake “kötü dansı” için hayranlarından özür diledi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, çarşamba günü Washington, ABD'de bir performans sırasında garip bir dans rutini yapınca hayranlarına karşı mahcup oldu.

Sozcu.com.tr

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41 yaşındaki eski pop yıldızı Justin Timberlake, Washington’da şarkıcı Pharrell’in “Something in the Water” isimli müzik festivalinde sahneye çıktı.

ABD’li şarkıcı, haki renkte bir pantolon giymiş halde sahneye çıktı ve “Beat Ya Feet” dansını yaptı. Ancak geçmişte iyi dans figürleriyle bilinen Timberlake, bu dansı garip bir şekilde yapınca sonrasında hayranlarından özür dilediğini belirten bir mesajı Instagram hesabından yayınladı.

“D.C., senden iki nedenden dolayı özür dilemek istiyorum: burası ve burası,” diyerek ayaklarının yakın plan halini yakınlaştıran Timberlake, “İkisiyle de ayrı ayrı uzun uzun konuştum ve ‘Bana bunu bir daha yapma’ dedim” diye yazdı.

Ardından giydiği ve bazı hayranların “inek” ve “baba-pantolonu” olarak tanımladığı haki pantolonuna da değindi.

Timberlake, ayaklarının ileride “doğru olanı yapacağına” dair söz verip dans ederken hazırlanan bazı memleri de ekledi.

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