K-Pop üyesi Yohan’ın ölümü sonrası ‘K-Pop yasaklansın’ kampanyası başlatıldı

Güney Kore'de, bir yıl içinde dört K-Pop üyesi şarkıcının ölmesinin ardından 'K-Pop yasaklansın' kampanyası başlatıldı. Top Secret üyesi Yohan gibi diğer gençlerin de 30 yaşına gelmeden hayatlarına son vermesi tartışmaları da beraberinde getirdi...

Geçen 9 ay içinde, Güney Kore’de, gençlerin oluşturduğu K-Pop olarak adlandırılan müzik sektöründen dört genç hayatını kaybetti. Ekim ayında 25 yaşında intihar eden Sulli'nin ardından Kasım ayında 28 yaşındaki Goo Hara hayatını kaybetti. Bir ay sonra 27 yaşındaki Cha In Ha evinde ölü bulundu. Şimdi ise 28 yaşındaki Yohan takma isimli şarkıcı salı günü hayatını kaybetti. Bir yıl içinde dört K-Pop şarkıcısının ölmesi ise tartışmalara yol açtı. Peki nedir bu K-Pop ve neden yasaklanmalı?

Güney Kore'de 1990'ların başında ortaya çıkan ve gençlerden oluşan müzik gruplarının yaptığı müzik olarak bilinen K-Pop endüstrisinin, ülkenin çok güçlü isimlerinin elinde olduğu ve bu kişilerin, kuruluşların, kız ve erkekleri küçük yaşlarda yanlarına alıp, bir kukla haline getirip, üzerlerinden milyonlarca dolar kazanıp, şarkıcılara ise komik rakamlar verdiği iddia ediliyor.

Blackpink, BTS, Everglow, Twice, Montsa X İtzy, Secret Number, Top Secret, G(I)-Idle gibi müzik gruplarının yer aldığı K-Pop müzik sektöründe kuralların da oldukça acımasız olduğu söyleniyor. Zaten gençlerin intihar etmesinde de bu kuralların büyük rol aldığı belirtiliyor. Örneğin bu gençlerin sevgilisinin olması yasak… Evlenmek izne tabi. Cep telefonu kullanmalarına izin verilmiyor. Kızlara çok küçük yaşlarda estetik ameliyatları yaptırılıyor. Vücutları bozulmasın, kilo almasınlar diye neredeyse yemek verilmiyor. Haliyle daha önce de karşılaştığımız gibi pek çoğu konser sırasında halsizlikten bayılıyor.

Yaşamını yitiren gençlerden sonra başlatılan kampanya kapsamında tüm bu bilgileri içeren bildiriler yayınlandı. Şu an Twitter gündeminde de ilk sırada yer alan kampanyada gençlerin küçük yaşta beyinlerinin yıkandığı belirtilerek, yapılanların sapıkça ve acımasızca olduğuna dikkat çekildi. Başka K-Pop yıldızlarının ölmemesi, zorlu ve travmatik bir hayat sürmemeleri için başlatılan kampanyaya ise grupların hayranları karşı çıkıyor… Türkiye’de de geniş kitlelere hitap eden ve binlerce hayran grupları olan K-Pop müziğinin geleceğinin ne olacağı merak konusu…