K-Pop’un tanınmış grubu M-FECT, İstanbul’a geliyor

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Kore Turizm Organizasyonu ve Kore Kültür Merkezi'nin iş birliğiyle düzenlenen M-FECT K-pop konseri için geri sayım başladı. Daha önce Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü etkinliğinde Ankara’da sahne alan ekip, bu kez Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda olacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek konsere katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapması ve başvuru üzerine çekilecek kurada isminin çıkması gerekiyor. 962 kişinin izleme hakkı elde edeceği etkinlik duyuruları için Kore Turizm Organizasyonu ve Kore Kültür Merkezi web siteleri ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi gerekiyor.

Koreli ünlü oyuncu Jaemin Park'ın sunuculuğu üstleneceği konser sırasında M-FECT ile fan buluşması da gerçekleştirilecek. 5 kişiden oluşan ve büyük çıkışını 4 yıl önce yapan M-FECT, Kore ve Japonya'da geniş kitlere hitap eden bir K-pop grubu.