Kaan Ertem son yolculuğuna uğurlandı

Leman Dergisi çizeri olan ve ‘Kolpaçino Bomba’ filminde senaristlik yapan usta karikatürist Kaan Ertem geçen pazartesi günü akciğer kanseri nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti.

Ertem için bugün öğle vakti Maltepe Küçükyalı Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Ertem’in ailesi, yakınları ile oyuncu Şafak Sezer, Orhan Aydın ve Serkan Şengül katıldı.

Kaan Ertem’in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.

“KAAN BİR MELEKTİ”

Kaan Ertem’in eşi Eylem Ertem, “Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Kanser çok zorlu bir hastalıkmış. İnsan başına geldiğinde anlıyor. Uzun süredir kendisini halsiz hissettiği için 20 Mayıs gibi acilden giriş yapıldı. O zamandan beri hastanede tedavisi devam etti. Tedaviye karşılık veremedi, kanser de yayılmıştı. Sonrasında yoğun bakıma çıkardık ama kurtaramadık. Kaan Ertem bir melekti bence. Herkes onu çok sevdi çünkü iyi bir insandı, çevresine her zaman sevgi saçan bir insan oldu. Farkındalığı çok yüksekti. Kötü şeyleri hep gördü, mizahçı, eleştirel yanından kaynaklı bir şey. Ama bunu hiçbir zaman insanlara yansıtmadı. İçinde gözlemlerini yaşadı. Ben hiç görmedim kimseye ters bir bakışını. O kadar değerli bir insandı. Mekanı cennet olsun ” dedi.

Cenazeye katılan oyuncu Orhan Aydın ise,”Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Bizim ‘Kolpaçino Bomba’da senaristimizdi. Çok üzgünüm, bir şey söyleyemiyorum. Çok erken aramızdan ayrılması üzücü” diye konuştu. (DHA)

