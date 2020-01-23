Kaan Sekban’dan Avustralya’ya anlamlı yardım

Kaan Sekban, dün akşam Zorlu PSM’de izleyicilerin karşısındaydı. Sekban,gösterisinin gelirlerinin yüzde 20'sini Avustralya yangınları için çalışan Vahşi Yaşam Kurtarma Fonu'na aktaracağını açıkladı. Ayrıca Harbiye Açık Hava ve İzmir Açık Hava'da olduğu gibi dün akşam Sekban'ı izlemeye gelen hayvanseverlerin getirdiği hayvan mamaları da sokak hayvanlarına dağıtılacak ve Hayrettin Karaca anısına TEMA Vakfı'na 400 fidan bağışlanacak.

Komedyenin diğer gösterilerinde olduğu gibi “givin” uygulaması aracılığıyla alınan biletlerden elde edilen gelir ise Türk Eğitim Vakfı'nın burs sağladığı öğrenciler için kullanılacak.

ESKİ MÜDÜRÜ DE İZLEDİ

Kaan Sekban'ı dün gece izleyenler arasında bankacılık günlerine yakından tanıklık eden eski yöneticilerinden Nafiz Karadere de vardı. Sekban'ın Karadere ile gerçekleştirdiği mini sohbet de seyircilerden bolca alkış aldı.