Kaçak kazıda bulundu, koruma altına alındı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kale Mahallesi’nde izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanın, Bizans Dönemi’ndeki bir komutanın 15 metrekare çapındaki mezar odası olduğu belirlendi. Alan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Şüpheliler işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. (İHA)