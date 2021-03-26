Kadak’ın cam altı tekniğiyle ürettiği eserleri ‘Süpür II’de

2018 AANKSRS Sanat kurumu yılın sanatçısı ödülüne layık görülen ressam Ekrem Kadak'ın “Süpür II” başlıklı kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının İstanbul Nişantaşı'ndaki Galeri Selvin'de sergilenen çalışmalarında yaşadığı coğrafyanın ten, an ve boşluk temalarının öne çıktığı görülüyor. Seçkide, sanatçının camın arka yüzüne boya ve benzeri malzemelerle yapılan bir uygulama olan cam altı tekniğiyle hayata geçirdiği işlerine yer veriliyor. 17 Nisan'a kadar devam edecek olan sergi, pazar günleri hariç 11.00 ila 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.