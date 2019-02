Kadebostany bir kez daha Türkiye’ye geliyor

İsviçreli ünlü müzik grubu Kadebostany, 26 Nisan’da Ankara Milyon Performance Hall’de, 27 Nisan’da Eskişehir Milyonfest’te ve 28 Nisan’da Dorock XL Beşiktaş’ta sahne alacak. Milyon Bilet’in katkılarıyla Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Kadebostany, Walking with a Ghost ve The Avener’ın katkıda bulunduğu 2015 çıkışlı Castle in the Snow ile dünyanın dikkatini çekmişti.

Kadebostany'nin şarkıları YouTube’da yarım milyardan daha fazla izlenme aldı. Kadebostany son yıllarda 25 ülkede 500 civarında konser verdi.

Grup, daha önce de Türkiye’de konser vermişti.