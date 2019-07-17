KADFEST, sinema günleri ile başlıyor

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, film, sahaf, çizgi ve caz festivallerini bir araya getirecek. 22 Temmuz Pazartesi, sinemanın unutulmaz Şarlo'su Charlie Chaplin'in ilk uzun metraj sessiz filmi Yumurcak (The Kid), Türkiye'de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterilecek. 22-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Kalamış Park'ında yazlık sinema keyfini Sinematek ruhuyla birleştiren Yıldızlar Altında Sinema Haftası için kurulacak dev perdede 7 gece boyunca 7 ülkeden 7 filmin gösterimi yapılacak.



ÇİZGİ VE SAHAF GÜNLERİ MODA'DA

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali, 22 Ağustos-27 Ağustos tarihleri arasında Moda’da bulunan karşılıklı iki okul, İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bahçesinde Çizgi ve Sahaf Günleriyle devam edecek.



FESTİVAL CAZ GÜNLERİ İLE SON BULACAK

KADFEST/ Uluslararası Kadıköy Festivali 25-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan caz günleri ile sona erecek. Berlin Caz Orkestrası JayJayBeCe ile Kalamış Parkı'nda açılışı gerçekleşecek olan caz günleri, 4 gün boyunca Yeldeğirmeni Sanat Merkezi ve Kalamış Parkı'nda yerli yabancı grupların yer alacağı konserler ile devam edecek. Goethe Enstitüsü'nün ortaklığında “Caz Almanya'yı Fethediyor” başlıklı serginin açılışı Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde yapılacak. Festival boyunca akademisyenler ve alanında uzman kişilerin Yeldeğirmeni Sanat'ta paneller düzenleyeceği etkinlikte film gösterimleri de yapılacak. Caz günleri, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Kerem Görsev konseriyle izleyicilere veda edecek.