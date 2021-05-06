Kadı Kalesi örtü temel kazısında insan iskeletleri çıktı

Kuşadası ilçe merkezine 8 kilometre uzaklığındaki Kadı Kalesi'nde yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan 13. yüzyıla ait kilise ile hemen yanındaki namazgah ve Osmanlı dönemi tabyaların üzeri 2 bin 250 metrekarelik örtü sistemiyle kapatılacak.

Gökeklitepe'deki örtü sistemi burada da uygulanacak. Örtü sisteminin temel ayakları için kazılan yerde Bizans dönemi insan iskeletleri bulundu. Prof. Dr. Zeynep Mercangöz'ün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kazılar, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi ile Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın ortaklığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın finansal desteğiyle yürütülüyor.

GÖBEKLİTEPE GİBİ ÜSTÜ KAPATILACAK

Duvar resimleri ve zemin kaplamasıyla öne çıkan 13. yüzyılda da işlevini yitirdiği saptanan kilisenin üstünün anıtsal bir örtüyle kapatılmasının planlandığını söyleyen alan sorumlusu Umut Kardaş şunları söyledi:

* Kilise 13. yüzyılda işlevini yitirmiş, daha sonra çeşitli katmanlarla cam ve seramik üretimine tabi olmuş bir alan. Cam ve seramik üretimi 14. yüz yılın başlarına kadar devam etmiş. Burada kazılar tamamlandı.

* Duvar resimleri ve zemin kaplamalarının hava olayları ve korozyondan etkilenmemesi için Kilisenin yanı sıra hemen yanındaki Osmanlı tabyaları ve namazgahın üstünü anıtsal bir üst örtüyle kapatmayı planladık. Proje çerçevesinde yapılacak yürüyüş yollarıyla Kadı Kalesi, tabya ve Namazgah yerli ve yabancı ziyaretçilere açılacak.

İSKELETLER BULUNDU

Tarihi alanın üzerine yapılacak örtünün Göbeklitepe'de kullanılan sistemin benzeri, 2 bin 250 metre karelik mebran sistemi olacağını söyleyen Kardaş, yapılan temel kazısında insan iskeletlerine ulaştıklarını söyledi.

Umut Kardaş, “Örtünün temel ayaklarının olacağı yerlerde kazı yaparken Bizans dönemi gömü geleneğine uygun gömülmüş vaziyette mezarlara rastladık. Bizans döneminde geleneğinde eller göğüste birleştirilir, yüzler doğuya bakar ve başların altına taştan veya kiremitten yastık olur. Bu mezarları kaldırma aşamasındayız. Diğer ayaklarda çalışmalar sürüyor” şeklinde konuştu.