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Kadıköy sokaklarında çağdaş sanat izleri
Kadıköy sokaklarında çağdaş sanat izleri
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), yarın başlıyor. Etkinlik kapsamında çeşitli sanatçılar Kadıköy sokaklarında eserlerini sergileyecek. 
Kültür Sanat 6 Eylül 2018 - 10:48

Yarın başlayacak ve iki gün sürecek etkinlik, St. Joseph Tesisleri Club Quartier ve Moda All Saints Kilisesi'nde düzenlenecek. İCAF‘ın Urban Hacking projesi kapsamında 15 Eylül’e kadar çağdaş sanat üretimleriyle tanınan sanatçı ve tasarımcılar, kamusal alanlara üç boyutlu müdahalelerde bulunacak. Sanatçı ve tasarımcılar Ayça Ceylan, Duygu Kanadıkırık, Elif Atmaca, Cem Demirci&Gizem Akgönül, Inez Piso, Merve Şendil, Onaranlar Kulübü, Rafet Arslan, Ragıp Basmazölmez ve Sebahat Karcı, Kadıköy‘ün semtlerinde seçtikleri kamusal alanlara üç boyutlu estetik müdahalelerde bulundu.

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