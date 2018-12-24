Kadıköy Tiyatroları Platformu: Korkmuyoruz, susmuyoruz

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Kadıköy Tiyatroları Platformu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkça hedef göstermesinin ardından polis ‘refakatiyle’ ifadeye alındı. İktidarın başı tarafından hedef gösterilmelerine yol açan şey düşüncelerini ifade etmeleri.

Övmek serbest, yermek suç. Tüm toplumun yakından tanıdığı iki sanatçıya reva görülen bu muamelenin biricik amacıysa sanatçılara ve sanatseverlere korku salmak.

Öyleyse açıkça söylüyoruz. Korkmuyoruz. Düşüncelerimizi açıklamaktan vazgeçmiyoruz.

Aynı gemide olmadığımızı açıkça ilan ediyoruz. Sanatçılar aydınlığa yelken açarlar, karanlığa, baskıya karşı saçtıkları ışıkla, akıntıya karşı kürek çekerler.

Metin Akpınar da Müjdat Gezen de memleketimizin tiyatro tarihinin parçasıdır. Onlara yapılan baskı ve haksızlık tüm tiyatroculara yapılmış sayılır.

Korkmuyoruz, susmuyoruz, biat etmiyoruz!”