Kadıköy Tiyatrosu’nun temeli sanatçılarla atıldı

Kadıköy Belediyesi, İstanbul’un önemli gösteri sanatları merkezlerinden biri haline gelecek ‘Kadıköy Tiyatro’ binasının temeli, tiyatro sanatçıları ile birlikte atıldı. Temel atma törenine katılan tiyatronun duayen ismi Rutkay Aziz, "Tiyatronun demokratik kültürün oluşmasında belediyelere önemli görevler düşüyor. Mart ayı bizim için önemli bir ay. Sakın ha sandıklara küsmeyelim. Çünkü güneşli günler göreceğiz" dedi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Çağdaş tiyatronun önemli adreslerinden biri haline gelecek ‘Kadıköy Tiyaro'nun temel atma törenine Zihni Göktay, İsmail Düvenci, Rutkay Aziz, Gülriz Sururi, Orhan Aydın, Cem Davran, Tarık Şerbetçioğlu, Emre Kınay, Timur Soysal, Betül Arım, Onur Ünsal, Taner Rumeli, Betül Şahin, Mert Fırat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı. Törende sanat dünyasının yanı sıra siyaset dünyası da temel atma töreninde buluştu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun ev sahipliği yaptığı törende CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri İbrahim Kaboğlu, Ali Şeker, Gökan Zeybek, Emine Gülizar Emecan, Sera Kadıgil, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Kadıköy CHP İlçe Başkanı Ali Narin katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir tebrik mesajı iletti.

“MUHTEŞEM SİMGE BİR YAPI OLACAK”

Açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, tiyatro ile ilgili şöyle dedi: “Muhteşem bir simge yapı olacak, tiyatro sanatçılarımız ve Kadıköylülerle 1 yıl sonra burayı hizmete açmayı planlıyoruz. ‘Tiyatro Kadıköy' yaklaşık bin kişiye hizmet verecek. Hem bir tiyatro kütüphane hem bir tiyatro kafe gibi insanların entelektüel anlamda birbirleri ile iletişime geçebilecekleri bir yer olacak.”



“GÜNEŞLİ GÜNLER GÖRECEĞİZ”

Tiyatro salonunun yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rutkay Aziz, “İnsanoğlunun hayatında önemli anlar vardır. Bu an da benim için o kadar kıymetli. Tiyatronun demokratik kültürün oluşmasında belediyelere önemli görevler düşüyor. Mart ayı bizim için önemli bir ay. Sakın ha sandıklara küsmeyelim. Çünkü güneşli günler göreceğiz” dedi.

TİYATROCULARIN ÖNERİLERİ DİKKATE ALINARAK TASARLANDI

‘Kadıköy Tiyatro' tiyatro oyuncularının, Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nun, profesyonel tiyatro işletmecilerinin, sahne-ışık uzmanlarının görüş ve önerileri ve dünyadaki örnekleri dikkate alınarak projelendirildi. Sahne tasarımı, ses, ışık, prova odaları gibi farklı konularda ayrı ayrı toplantılar düzenlendi, konunun uzmanları projeye katkı sundu. Tiyatrocuların ihtiyaçları ve deneyimleri gözetilerek mimar Özgür Bingöl ve İlke Barka tarafından tasarlanan tiyatro binası için, Avrupa'daki 13 “blackbox” tiyatro salonu detaylı olarak analiz edildi.