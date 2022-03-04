Kadıköy’de Flamenko rüzgarı

Kadıköy Belediyesi yeni kültür sanat merkezi Alan Kadıköy’de Flamenko etkinliklerine start veriyor.

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Kadıköy Belediyesi ile Cervantes Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilecek projeler serisinin bir ayağı olarak tasarlanan Alan'da Flamenko etkinlikleri 11 Mart Cuma günü Granada'nın Flamenko alemine hediye ettiği son yıldızlardan Cristina Aguilera'nın “Tarab” adlı gösterisi ile başlıyor. Nisan ve mayıs ayında da devam edecek Alan'da Flamenko etkinliklerinin başta Kadıköylüler olmak üzere tüm sanatseverlerin vazgeçemeyecekleri bir alternatif oluşturması hedefleniyor. İlerleyen günlerde sanatseverlerle paylaşılacak nisan ve mayıs etkinliklerinin biletleri mobilet üzerinden satışa sunulacak. (İHA)