Kadıköy’de sosyal ve mesafeli festival

Kadıköy Belediyesi, pandemi sürecinde zor günler geçiren sanat dünyasına destek olabilmek amacıyla 4 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da “Sanat Parkta” adlı konser ve tiyatro etkinlikleri düzenliyor. Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yeniden düzenlenen Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro, 32 tiyatro oyunu ve 21 konsere ev sahipliği yapacak. Ücretli olarak düzenlenecek etkinliklerin gelirleri sanatçılara bırakılacak.

Festival açılışını duayen tiyatro emekçisi Genco Erkal, sarsıcı bir Nâzım Hikmet uyarlaması olan “Yaşamaya Dair” oyunuyla yaparken; konser açılışını bir başka duayen olan müzisyen Bülent Ortaçgil yapacak.

İlerleyen günlerde de festival kapsamında Onur Saylak (Evlat) , Mert Fırat (Joseph K), Füsun Demirel (Şişman Güzeldir), Levent Üzümcü (Aziz Nesin Kabare), Rutkay Aziz (Güneyli Bayan), Çağlar Çorumlu (Übü Hep Übü), Serkan Keskin (Cimri), Berna Laçin (Hayal Satıcısı) gibi başarılı oyuncuların tiyatro oyunları sahnelenirken, Moğollar, Ahmet Aslan, Feryal Öney, Erdal Erzincan, Eda Baba, Aylin Aslım, Mazlum Çimen, Baba Zula, Melek Mosso, Ozbi&Gülce Duru, REDD, Simge Pınar, İmer Demirer, Lara Dilara, Sibel Köse, Şakalı Akustik gibi birçok ses sanatçısı ve grup, izleyiciyle buluşacak.

“İÇİMİZDEKİ SANAT SEVGİSİNE ‘KORONA' ENGEL OLAMAZ”

Festivalle ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy sanattan vazgeçmez. Sanat salona sığmıyorsa parklara sığar. Özgürlük Parkı'nın kapılarını açıyoruz ve herkese bir nefes aldırıyoruz. Sosyal ve mesafeliyiz. Tam kapasite değil ama güvenli kapasitedeyiz. Çünkü İçimizdeki sanat sevgisine ‘korona' engel olamaz.” dedi. Odabaşı, “Sanat Parkta'nın amacı hem sanatçı dostlarımıza destek vermek hem de Kadıköylülere bir nefes aldırmak. Pandemi nedeniyle çoraklaşan sanat hayatımızı biraz olsun renklendirmek” diye konuştu.

Tüm etkinlikler 25 TL sabit bilet fiyatıyla internetten satışa sunulacak ve elde edilen tüm gelir sanatçı ve festivale katılan ekiplere verilecek.



“SOSYAL VE MESAFELİ FESTİVAL”

Pandemi nedeniyle “Sanat Parkta” etkinlikleri süresince sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilecek. Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu sosyal mesafe kuralları kapsamında amfi tiyatro kapasitesi yüzde 60 oranında düşürülerek her gün 350 kişi ağırlanacak. Korona önlemleri nedeniyle izleyiciler alana girerken ve etkinlik sırasında maske takmak zorunda. 2 beyaz, 1 mavi renklerinde düzenlenen koltukların ise sadece mavi renkli olanlarına oturulacak. Etkinlik alanı girişinde ise dezenfektan, ateş ölçer gibi donanımlar bulunacak. Ayrıca amfi alanında etkinlikler kapsamında kurulacak teknik, ses- ışık alt yapısı Kadıköy Belediyesi tarafından karşılanırken, tiyatro ekiplerinin dekor taşıması da belediye emekçileri tarafından gerçekleştirilecek.