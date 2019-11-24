Kadıköy’de yeni bir gösteri evi

Bir grup sanatçının hayallerini gerçekleştirmek amacıyla seçtiği yüksek tavanlı boş bir dükkanda dört ay içinde mekanlaşan Koma; tiyatro, sinema ve müzik alanlarında çağdaş iç yapımlar üretmek üzere kurulduysa da, her ay farklı disiplinlerden pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Aralık ayından itibaren tiyatro, performans, dans, müzik, sinema, atölye, söyleşi ve seminerlerle seyirciye ulaşacak Koma, bünyesinden üreteceği işleri tasarım ve teknoloji anlamında altyapıya da sahip.

29 Kasım akşamı farklı disiplinlerden çok sayıda sanatçının katılımıyla uzun bir parti eşliğinde kapısını açmaya hazırlanan Koma, bir iç yapım işbirliği olan tiyatro oyunu Bahane'nin prömiyeri ile 30 Kasım Cumartesi akşamı etkinliklerine başlayacak.

Yine bir Koma iç yapımı olan bir başka tiyatro oyunu Teessür'ün mekana yönelik yeni tasarımının prömiyeri ise 4 Aralık Çarşamba akşamı yapılacak. Koma işbirliği projeleri kapsamında çalışılacak olan Merve Engin işi Acqua Minerale de 19 Aralık Perşembe akşamı prömiyer yapacak. Mekanın misafir prömiyeri ise Berika Collective'in yeni performans düşüncesi DreamBazaar.

Bundan böyle Kadıköy'de yalnız hissetmeyecek, boşluğa düşmeyeceksiniz. Koma, gün içinde, akşamları ve gece en az birkaç nitelikli alternatif etkinlikle yanınızda olacak. Haftanın günlerini kuşak mantığıyla değerlendiren yapı, Pazartesi akşamlarını modern dans ve performans sanatına ayırıyor. Çarşambaları ise Öteki Sinema işbirliği ile gerçekleşecek gece sineması kuşağıyla drama odaklı sosyalleşmeyi destekliyor. Koma'da 20.30 oyunlarından sonra nefis konser ve şovlar sizin için programda olacak.

Uzun hafta sonları boyunca ‘çok işimize yarayacak' atölyeler, oyunlar, filmler, konserler Koma'da takip edilecek ve akşama doğru yalnızlığına güçlü alternatifler oluşturacak.

Berika Collective işi Altar, EKİP Tiyatrosu'ndan Dünyanın En Güzel Arabistanı, Fiziksel Tiyatro Araştırmaları'ndan Şato'nun Altında, Seyyar Sahne'den Trom ve Yılın En İyi Kadın Oyuncusu, Uyumsuz Tiyatro'dan Personas Kuartet, Mek'an'dan Dansöz ve Olası İşler'den Altın Elma, Krops'tan Kassandra, Galata Perform'dan Yüzyılın Evi gibi tiyatro yapımları Aralık'ta Koma'da olacak. İlyas Odman ve Dicle Doğan gibi çağdaş dans ve performans alanında etkin isimlerin işleri, Derya Alabora, Mine Çerçi, Özlem Hemiş ve Aylin Alıveren gibi isimlerin ‘çok işe yarayacak' atölyeleri; Ceren Gündoğdu, Kadirhan Ayter, Yeşim Salkım, Can Ozan gibi müzisyenlerin akustik konserleri de programda öne çıkıyor. Programın sürpriz etkinliği ise Aslı Tohumcu ve Deniz Durukan'da. İkili 11 Aralık günü Sezgin Tanrıkulu'nu ağırlayacak. Sanatçı katılımlı ve sohbetli Koma Film kuşaklarında Küçük Kıyamet ve Cansel Elçin-­‐Doğu Yücel, Daha ve Onur Saylak, Sarmaşık ve Tolga Karaçelik-­‐Hakan Karsak, Masumiyet ve Derya Alabora, Kader ve Ufuk Bayraktar yer alacak.