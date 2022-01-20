Kadıköy’deki ‘Körler Ülkesi’nin son hali

Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan, 'Körler Ülkesi' olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait buluntular, bölgenin 2 bin 500 yıllık tarihini gözler önüne seriyor. 4 yıldır aralıksız süren çalışmalarda gelinen son durum havadan görüntülendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarihi Haydarpaşa Garı istasyon bölgesinde ve çevresinde Marmaray çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2018’de başlatılan kazı çalışmaları 4 yıldır devam ediyor.

Arkeolog, müze uzmanı ve işçilerden oluşan 250 kişi tarafından 400 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan buluntular, tarihi 2 bin 500 yıl önceye uzanan ‘Körler Ülkesi’ olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları veriyor.

Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar Khalkedon’a ait mimari kalıntılar, mezarlar, binlerce obje ve hamam ile 10 bine yakın sikke bulundu. Çalışmalarda, MÖ 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen ve saray olduğu düşünülen bir mimari kalıntı ile kale olduğu sanılan ve bu yönde inceleme çalışmaları süren T şeklinde bir yapıya rastlandı. Ayrıca, kazıda MS 5. yüzyılda Azize Bassa adına inşa edilen bir kilisenin kalıntıları da bulundu.

Öte yandan ‘Körler Ülkesinin son hali drone ile havadan böyle görüntülendi.

“YENİ KALINTILARA ULAŞACAĞIZ”

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü arkeologlarından Hüseyin Yıldırım, projede gelinen son noktayla ilgili bilgiler paylaştı:

“Haydarpaşa kazılarına 2018 yılında başladık. 4 yıllık bu zaman diliminde 70 dönümlük bir alanın kazı çalışmalarını tamamladık. Alandaki kazı çalışmalarının ne zaman sonlanacağına dair bir zaman vermemiz mümkün değil.”

“Burada Khalkedon antik kentinin kuzey batı limanının kazı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte 2 bin 500 yıl öncesine dek uzanan bir tarihi özellikle sikke buluntuları üzerinden kesintisiz olarak takip edebiliyoruz. M.Ö 5’inci yüzyıldan günümüze dek gelen buluntularımız var. 2 bin 200 yıla kadar giden kalıntılarımız var. Bu süreçte Kadıköy’ün geçmiş tarihine dair epey veriye ulaştık, ulaşmaya da devam ediyoruz. Burası 400 bin metrekarelik bir alan ve neresine kazma vursak, Klasik dönem, Helenistik dönem, Roma, Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet dönemine ait mutlaka bulgular bulduk. Bahar döneminde çalışmaları yoğunlaştırarak yeni buluntu ve kalıntılara ulaşacağız.”

Khalkedon antik kentinin sınırları hakkında da bilgi veren Yıldırım, “Tarih kitaplarından edindiğimiz bilgilere göre Khalkedon’un bir sınırı var. Antik kentin ana bölgesi, günümüzde Moda, Bahariye bölgesi civarı, mezar alanı, Söğütlüçeşme, Acıbadem civarıdır. Khalkedon antik kenti bugün Kadıköy’ün merkezinin neredeyse tamamını kapsıyor diyebiliriz” diye konuştu. (İHA)

