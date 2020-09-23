Kadıköy’ün antikacılar çarşısı uzun bir aradan sonra kapılarını tekrar açtı

Eski zamanlara ait, nadir bulunan ve yıllar geçtikçe değeri artan eşyalar onları toplayan antikacılar sayesinde Kadıköy'de Sevimli İş Hanı’nda ziyaretçilerini bekliyor. Antikacılar çarşısında insan geçmişin izlerini taşıyan bir serüvene çıkıyor, Madeni paralar, kartpostallar, daktilolar, saatler, takılar ve daha nicesi, yanından geçenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler pasajın içine bir yürüyüş yaparak hem maddi hem manevi pek çok kıymetli eşyayla karşılaşabiliyor.

KÜLTÜR VE SANAT BURADA BULUŞUYOR

Kadıköy Antikacılar çarşısında esnaf olan Antikacı Muzaffer Salih, “Antikacılar çarşısını ziyaret edecekler, insanlık kültür mirasının yakın dönemine ait sanat ağırlıklı örneklerini ve Avrupanın yanı sıra Anadolu uygarlık ve kültürel mirasını gösteren etnoğrafik bir çok ürünü pasajda bulabilirler. Çarşıda mobilyadan, mutfağa kadar her türlü ürün çeşidi tablo, takı, tespih, kapı, kilit, anahtara kadar envai çeşit ürünü fazlasıyla pasajımızda yer almaktadır. İstanbul Medeniyetin başkenti olmuş, Avrupa'da çağ açıp çağ kapanmış bir yer, buradaki eserler İstanbullulara tabi ki hitap eder. Geçmişten geleceğe İstanbul masalı derler ya hani burada yeni başlayan efsane bir zaman yolculuğu olarak kültür ve sanatın buluştuğu bir yer diyebiliriz” diye konuştu.(İHA)