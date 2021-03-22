Kadın hakları ikonu yazar Nawal El Saadawi hayatını kaybetti

Mısırlı feminist yazar ve kadın hakları savunucusu Nawal El Saadawi, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ülke medyasında yer alan haberlere göre bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gören Saadawi’nin Kahire’de yaşamını yitirdiği belirtildi. Saadawi’nin ölüm sebebine ilişkin bir detay ise paylaşılmadı.

Yaşamını kadın haklarını savunarak geçiren Saadawi, kendi yaşadığı zorlukları da kitaplarında anlatmasıyla biliniyordu. Sık sık ölüm tehditleri alan Saadawi, “Bana vahşi ve tehlikeli bir kadın olduğumu söylüyorlardı. Ben gerçekleri konuşuyorum. Gerçekler vahşi ve tehlikelidir” ifadelerini kullanıyordu.

1931 yılında Kahire’de dünyaya gelen Saadawi, dokuz çocuklu ailenin ikinci çocuğuydu. İlk romanını 13 yaşında yazan ünlü yazarın babası hükümet yetkilisi olarak çalışıyor, annesi ise varlıklı bir aileden geliyordu. Ailesi onu 10 yaşında evlendirmek istedi ancak buna karşı çıktı.

‘ARKASINI ASLA DÖNMEZ’

Annesinin de desteğini alan Saadawi, eğitim hayatına yönelse de, kız çocuklarının erkeklere göre daha az değerli görüldüğünü erken yaşlarda fark etti. Buna karşı çocuk yaşta mücadele etmek zorunda kalan Saadawi’yi en iyi yakın arkadaşı ve çevirmeni Omnia Amin anlatıyor.

2020’de BBC’ye konuşan Omnia Amin, “O savaşçı bir ruhla dünyaya geldi. Onun gibi insanlara nadir rastlanır. Yanlış ve yolunda gitmeyen bir şey gördüğünde konuşur, asla arkasını dönmez” demişti.

‘SESİMİZİ YÜKSELTMELİYİZ’

Uzun yıllar ABD’de sürgün hayatı yaşayan Saadawi, 1996 yılında ülkesine dönebilmişti. 2004 yılında Başkanlık seçimlerine de giren Saadawi, 2018’de BBC’ye verdiği bir röportajda eleştirilerinin tonunu düşürmesi önerisine, “Hayır, daha fazla konuşmalıyım. Daha agresif olmalıyım. Çünkü dünya artık daha agresif ve biz insanların adaletsizlik karşısında daha yüksek sesle konuşması gerekiyor. Yüksek sesle konuşuyorum çünkü öfkeliyim” karşılığını vermişti.