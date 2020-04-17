Kadın hayranını aşağılayan Can Yaman ekranlara geri dönüyor

Geçtiğimiz yılın sonunda bir kadın hayranına çirkin cümleler sarf eden, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" diyen ve büyük tepki toplayan, ardından bir dizi projesi iptal edilen Can Yaman, yeniden ekranlara dönecek. Yaman'ın çirkin laflarından sonra projelerde yer bulması zor görünüyordu.

Can Yaman, geçtiğimiz yılın hayranının “Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?” sorusuna “Arka odaya geçelim kanıtlayayım” cevabını vermiş ve büyük tepki çekmişti. Kadın hayranını aşağılayan bu cümleleri ile pes dedirten Can Yaman, “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım” açıklamasıyla da hem toplumdan hem de sanat dünyasından yoğun tepki görmüştü.

BİR PROJESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Bu tepkiler üzerine Can Yaman’ın bir dizi projesi iptal edilmiş, ünlü ismin bu hatasının ardından yeniden ekranlara dönmesi zor olarak değerlendirilmişti. Hatta Yaman, bir süre yurtdışına çıkmak zorunda kalmıştı.

‘BAY YANLIŞ’ CAN YAMAN

Ancak Yaman’ın sözleri dizi sektöründe çabuk unutuldu. Yazlık aşk dizisi ‘Bay Yanlış’ın başrolü için Can Yaman tercih edildi. İnfial yaratan sözleri ile gündeme gelen Yaman’ın yeni dizisinin ismi de oldukça manidar…

TV100’deki habere göre Yaman başrolü Özge Gürel ile paylaşacak. Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğuna oturacağı Gold Film imzalı dizide Yaman, Özgür adlı restoran bar işletmecisine hayat verecek.