Kadın Oyunları Festivali için geri sayım başladı

Kadın Oyunları Festivali bu yıl da Ankara, Konyaaltı, Bandırma ve Ayvalık’ta tiyatroseverler ile buluşacak.

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Geçen yıl dört kentte ilk defa gerçekleştirilen Kadın Oyunları Festivali bu yıl da Ankara, Konyaaltı, Bandırma ve Ayvalık'ta tiyatroseverler ile buluşacak. Toplamda 8 oyun ile 19 gösterim yapılacak olan festivalde her kent için farklı programlar oluşturuldu. İlk olarak 15-19 Şubat arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başkentte başlayacak olan festival, 23-26 Şubat'ta Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antalya'da, 1-6 Mart arasında Bandırma Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve son olarak geçen 23-27 Mart'ta ise Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de final yapacak. Öte yandan festival programında kadınlara yönelik sorunları ve çözüm yollarını derinlemesine irdeleyen söyleşi ve panellere yer verilecek.Festival programı organizasyonun sosyal medya hesaplarından ayrıntılı şekilde duyurulacak.