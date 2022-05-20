Kadın sanatçılar destek bekliyor

Sanatın birleştirici gücüne inanan ve genç sanatçıların üretimini destekleme motivasyonuyla hareket eden İyilik İçin Sanat Derneği, genç kadın sanatçılara yönelik önemli bir projeye imza attı...

Nazan DOĞANER HALICI

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Dernek, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu'nun desteğiyle ‘Genç Kadın Sanatçıların Yerel Kültür Politikalarının Gelişimine Katılımının Teşvik Edilmesi' başlıklı bir proje gerçekleştirdi. Proje kapsamında Erzurum, Van, Mardin, Diyarbakır, Mersin, Nevşehir ve Sivas olmak üzere 7 ilden genç kadın sanatçıların kültür politikalarına ilişkin görüşlerini ortaya koymaları amacıyla yapılan dijital ankete, 280 kişi katıldı. Araştırmadan dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

EK İŞ YAPIYORLAR

Ankete katılım sağlayanların önemli çoğunluğu aylık gelirinin asgari ücretin altında olduğunu belirtirken, ayda 10 bin TL'nin üzerinde kazanç sağlayanlar yüzde 3 seviyesinde. Katılımcıların yüzde 23'ü tüm geçimini icra ettiği sanattan sağladığını beyan ederken, neredeyse yarısı ise ailelerinin geçimini sağladığını söyledi. Sanatla ilgilenmesine rağmen geçimini farklı bir işle sağlayanların oranı ise yüzde 23. Geçimlerini, icra ettikleri sanat dışında farklı bir meslek yaparak sağladığını beyan eden katılımcılara meslekleri sorulduğunda, yüzde 53 oranındaki çoğunluk eğitmenlik/öğretmenlik yaptığını söyledi. Yüzde 6 oranında katılımcı ise geçimini editörlük veya çevirmenlik yaparak sağladığını bildirdi.

Çoğunluğun daha önce hibe desteği olan bir projede yer almadığını belirttiği araştırma raporunda, katılımcıların yaşadıkları şehirde yerel kültür politikaları hakkında çalışan sivil toplum insiyatifleri hakkında bilgisi de sınırlı. Katılımcıların yüzde 55'i ulusal çapta bir sanat etkinliğinde, bienalde, sanat festivalinde eserinin/performansının yer almadığını söylerken, yüzde 45 oranında katılımcı ise böyle bir etkinlikte yer aldığını bildirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarının en büyük iki eksiğinin atölye yokluğu ve malzeme yetersizliği olduğunu belirten katılımcılar, kendilerini en yetersiz gördükleri iki alanı ise animasyon oluşturmak ve üç boyutlu üretim yapmak olarak açıkladı.

‘HEP YANLARINDAYIZ'

Kadınların sanat dünyasındaki yerinin ve öneminin çok büyük olduğunu düşündüklerini belirten İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, “Dolayısıyla kadın sanatçıları ön plana çıkaracak şekilde geliştirdiğimiz bu proje ile genç kadın sanatçıların yerel kültür politikalarının oluşturulmasına katılımlarının teşvik edilmesi, bu konuda düzenlenecek araştırma ve eğitimlerle altyapılarının güçlendirilmesini amaçladık” dedi.

Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti: “Kısa sürede hayata geçirdiğimiz bu proje ile imkanı kısıtlı birçok genç kadın sanatçıyı kapsama alanımıza alarak, gelişimlerine nasıl daha fazla katkı sunabiliriz diye düşünmeye başladık. Bu araştırma neticesinde çıkan sonuçlara göre bir değerlendirme yapacağız ve genç kadın sanatçıların güçlendirilmesi konularında daha fazla neler yapabileceğimizi gündemimize alacağız. Projemizi daha da geliştirmek için adımlar atacağız.”