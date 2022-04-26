Kadın sanatçılar Venedik Bienali’ne ilk kez ağırlığını koyuyor

Çağdaş sanat fuarı Venedik Bienali, 127 yıllık tarihinde ilk kez, İtalyan sanatçı Cecilia Alemani'nin küratöryel yönetimi altında kadın ve cinsiyetsiz sanatçıların çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor.

Sozcu.com.tr

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Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi, üretken kariyerlerine rağmen göz ardı edilen sanatçılara dikkat çekerek aynı zamanda toplumsal cinsiyet normları, sömürgecilik ve iklim değişikliği gibi temaları araştırıyor.

Bloomberg’in haberine göre, küratör Cecilia Alemani’nin “The Milk of Dreams” başlıklı ana şovu, Covid-19 pandemisi sebebiyle bir yıllık gecikmeden sonra geçtiğimiz cumartesi açıldı. 80 farklı ülkeden pavyonun da yer aldığı sanat fuarı 27 Kasım’a kadar sürecek.

New York’ta yaşayan İtalyan küratör Alemani, ana gösteri için seçtiği 200’den fazla sanatçı arasında kadınların ağırlığının “bir seçim değil, bir süreç olduğunu” söyledi.

“MAALESEF CİNSİYET SORUNUNU ÇÖZEMEDİK”

The Associated Press’e konuşan küratör, “Bugünün en iyi sanatçılarından bazılarının kadın sanatçılar olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da unutmayalım ki, Venedik Bienali’nin uzun tarihinde, erkek sanatçıların sayıca üstünlüğü şaşırtıcıydı. Maalesef cinsiyetle ilgili pek çok sorunu hala çözebilmiş değiliz” dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA YANSIDI

Corona virüsü pandemisi sırasında tasarlanan ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken başlayan Bienal için Alemani, böyle zor zamanlarda sanatın “yüzeysel” görünebileceğini kabul etti. Ama aynı zamanda Bienal’in on yıllar boyunca “çağdaş sanat dünyasının çok ötesine geçen travmaları ve krizleri de özümseyen ve kaydeden bir tür tarih sismografı” olarak rolünü de ileri sürdü.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından sanatçılar çekildikten sonra Rus pavyonu bu yıl kilitli kaldı. Yakınlarda, Ukrayna Pavyonu küratörleri tarafından Giardini’nin merkezine kum torbaları dikildi ve iki aylık savaşın dehşetini temsil eden Ukraynalı sanatçıların sanat eserlerinin stilize edilmiş posterleriyle çevrelendi.



TÜRKİYE PAVYONU AÇILDI

Venedik Bienali’ne Türkiye’den katılan isim ise 84 yaşındaki Füsun Onur oldu. Kavramsal sanat alanında faaliyet gösteren Onur, pandemi ve iklim değişikliği gibi günümüz tehditlerine karşı koyan storyboard tablolarına kurulan sırım gibi kedi ve farelerle Türkiye pavyonunu doldurdu.

Türkiye’yi temsil etmesinden ve pandemi sırasında ürettiği işlerden gurur duyduğunu açıklarken Bienal’e çok geç kabul edildiğini belirtti.

Onur, “Neden böyle bilmiyorum. Kadın sanatçılar çok çalışıyor ama her zaman tanınmazlar. Her zaman öncelik erkektedir” dedi.

23 Nisan’da Arsenale’da başlayan Venedik Bienali, 27 Kasım 2022 Pazar gününe kadar devam edecek.

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