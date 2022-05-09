Kadın şarkıcı istemeyenlere inat sahneye çıktı

Batman Petrolspor’un şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkmaması için baskıya uğrayan Hande Yener geri adım atmadı. 49 yaşındaki popçu, dün 50 bine yakın kişinin karşısında şarkılarını söyledi.

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Batman Petrolspor, 26 yıl aradan sonra 3. Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluk kutlamalarında popçu Hande Yener sahne aldı. 50 bine yakın kişinin katıldığı kutlamada Yener en sevilen şarkılarıyla Batmanlıları coşturdu.

TFF 3. Lig’i şampiyon olarak tamamlayarak 2. Lig’e yükselen Batman Petrolspor’un başarısını kutlamak için Hande Yener’in Batman'da konser vermesine Hüdapar, Saadet ve Yeniden Refah partilerinin Batman il başkanlıkları karşı çıkmış, konserin iptal edilmesini istemişlerdi.

Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin, “Maalesef Petrolspor'un başarısını kutlayalım derken Batman'a bir kadın şarkıcı getirilmeye çalışılıyor. Getirilmek istenen kadın şarkıcı; inancımıza, örfümüze, geleneğimize, milli düşüncemize kesinlikle yabancı ve tamamen ifsada dönük bir yapıda olduğu; nerede sahneye çıkmışsa oranın tamamen ifsada büründüğü bir profildir” demişti.

Hande Yener, Instagram hesabından konsere ait paylaşımlar da yaptı.