Kadına şiddete tiyatro oyunu ile dikkat çektiler

Kadına yönelik şiddeti ve töre cinayetlerini konu alan tek perdelik dram türündeki tiyatro oyunu ‘Kir’, Yenişehir Belediyesi ve Arbens Sanat işbirliği ile Yenişehir Belediye Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda sahnelendi. Törelerin dayattığı kurallara karşı koyarak yaşamına yön vermeye çalışan genç bir kızın, sevdiği adamla kaçması ve onları cezalandırmak için kovalayan kardeşinin öyküsünü anlatan ‘Kir’ adlı oyun farkındalık oluşturdu. Tiyatrocu Erdinç Aydın’ın kaleme aldığı oyunu Arbens Sanat’ın kurucusu ve tiyatrocu Mehmet Tekkanat yönetti. ‘Kir’ de Kerem Çiçek, Burak Aydın, Şükrü Atçeken, Ersin Aydın, Perihan Öğüç ve Esen Berge rol aldı. Oyuncular göz dolduran performanslarıyla salonu dolduran seyircinin beğenisini topladı.(DHA)