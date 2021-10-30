Kadının değişmeyen hikayesi sahnede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kasım ayında 28 oyunla seyirci karşısına çıkıyor..

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tiyatroseverleri Antik Yunan klasiklerinden, modern klasiklere, Amerikan edebiyatından Fransız yazarların oyunlarına kadar zengin bir repertuvar bekliyor. İlgi çekici oyunlardan biri Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin… Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekanda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız veeksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken geçmiş, şimdi ve gelecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis'in hikayesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikayesini… İlgi çekici oyun, 18- 20 Kasım 2021 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde izlenebilir.