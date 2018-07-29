Kadının gücünü göstermek için sahnedeyiz

2014 yılında 9 kadın müzisyenin bir araya gelerek kurduğu ‘İstanbul Girls Orchestra’, Türkiye’nin ilk kadın orkestrası olarak tarihe geçti. Türk enstrümanlarıyla tüm dünya müziklerini icra ediyorlar. “Kadının gücünü göstermek için sahneye çıkıyoruz” diyen grup üyeleriyle bir araya geldik ve sözcüleri Gözde Tokgöz ile Çağla Akkoca sorularımızı yanıtladı.

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– Nasıl bir araya geldiniz?

Gözde Tokgöz: Müzik öğretmenliği yapıyorum. Projeyi duyunca ekibin parçası olmak istedim.

– 9 kadın birliktesiniz. Aranızda tartışmalar olmuyor mu?

G.T.: Bizim de aramızda ufak tefek tartışmalar oluyor. Ancak sahneye çıkığımız an her şeyi unutuyoruz.

– Ne tür müzik yapıyorsunuz?

Çağla Akkoca: Birbirinden farklı 50 şarkı seslendiriyoruz. Pop, arabesk, türkü ve yabancı şarkılar olmak üzere yaklaşık 3 saat sahnede kalıyoruz.

– Bir de single yayınladınız. Yıldız Tilbe'nin ‘Bin Dereden' şarkısını seslendirdiniz…

Ç.A : Hareketli bir şarkı arıyorduk. ‘Bin Dereden' şarkısına karar verdik. Heyecanla beklerken Yıldız Tilbe'nin şarkıyı bize hediye ettiği haberini aldık.

– Konserlerinize gelen kadın konuklar sizleri eşlerinden kıskanıyor mu?

Ç.A.: Hayır.. Eğlenceye o kadar kaptırıyorlar ki, kıskanmaya vakit kalmıyor. Kadın konuklarımızdan her zaman destek görüyoruz.

Ülkemizde kadına şiddet olayları hakkında neler düşünüyorsunuz?

– G.T.: Biz kadınlar çok güçlüyüz. Birbirimize destek vermeliyiz. Biz ekip olarak kadınlarla ilgili sahneden açıklamalar yapıyoruz. Kadınlara yönelik şiddeti durdurmaya yönelik her projede olmaya hazırız.