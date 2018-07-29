Kadının gücünü göstermek için sahnedeyiz

– Nasıl bir araya geldiniz?
Gözde Tokgöz: Müzik öğretmenliği yapıyorum. Projeyi duyunca ekibin parçası olmak istedim.
– 9 kadın birliktesiniz. Aranızda tartışmalar olmuyor mu?
G.T.: Bizim de aramızda ufak tefek tartışmalar oluyor. Ancak sahneye çıkığımız an her şeyi unutuyoruz.
– Ne tür müzik yapıyorsunuz?
Çağla Akkoca: Birbirinden farklı 50 şarkı seslendiriyoruz. Pop, arabesk, türkü ve yabancı şarkılar olmak üzere yaklaşık 3 saat sahnede kalıyoruz.
– Bir de single yayınladınız. Yıldız Tilbe'nin ‘Bin Dereden' şarkısını seslendirdiniz…
Ç.A : Hareketli bir şarkı arıyorduk. ‘Bin Dereden' şarkısına karar verdik. Heyecanla beklerken Yıldız Tilbe'nin şarkıyı bize hediye ettiği haberini aldık.
– Konserlerinize gelen kadın konuklar sizleri eşlerinden kıskanıyor mu?
Ç.A.: Hayır.. Eğlenceye o kadar kaptırıyorlar ki, kıskanmaya vakit kalmıyor. Kadın konuklarımızdan her zaman destek görüyoruz.
Ülkemizde kadına şiddet olayları hakkında neler düşünüyorsunuz?
– G.T.: Biz kadınlar çok güçlüyüz. Birbirimize destek vermeliyiz. Biz ekip olarak kadınlarla ilgili sahneden açıklamalar yapıyoruz. Kadınlara yönelik şiddeti durdurmaya yönelik her projede olmaya hazırız.