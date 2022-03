Kadınların Oscar’daki başarıları, erkeklerin şiddetinin gölgesinde kaldı

Pazar gecesi gerçekleşen 94. Oscar Ödül Töreni'nde yeni bir skandal yaşandı. Bu yıl ödül töreninde kadınların dikkat çeken başarısı, Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokatla geri planda kaldı.

Bu yılki Oscar Ödül Töreni, sinemada kadınlar için tarihi bir geceydi. Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı yönetmen Jane Campion, Akademi Ödülleri’nin 94 yıllık tarihinde en iyi yönetmen ödülünü kazanan üçüncü kadın olmakla kalmadı, aynı zamanda bu ödülü ikinci defa kazanan ilk kadın yönetmen oldu.

Yönetmen Sian Heder, Coda için en iyi film ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerini kazandı. Ariana DeBose, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Sadece 20 yaşında olan Billie Eilish, en iyi orijinal şarkı ödülünü kazandı ve kostüm tasarımcısı Jenny Beavan, Cruella’daki çalışmasıyla üçüncü Oscar’ını aldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Campion’a tebriklerini göndererek şunları söyledi: “Yeni Zelanda’yı dünya sahnesine çıkardığınız ve ülkemizin yeteneği, becerileri ve hikaye anlatımıyla ne kadar güzel olduğunu gösterdiğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz. Bu olağanüstü bir sonuç ve hepimizin bununla gurur duyduğunu biliyorum.”

ERKEK ŞİDDETİ, KADINLARI GÖLGELEDİ

Ancak ne yazık ki bu kadar önemli başarılarla dolu bir gece, iki adam arasındaki şiddet eyleminin gölgesinde kaldı.

Rock, Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’i GI Jane’e benzetince, Will Smith sahneye çıkıp Chris Rock’ı tokatladı ve sadece salondaki izleyiciler değil, aynı zamanda tüm sinema meraklıları şoke oldu

Rock, Smith koltuğuna dönerken, “Vay canına, Will Smith kafamı karıştırdı” dedi. Smith ise bağırarak “Karımın adını lanet ağzından uzak tut!” dedi. Smith Akademi’den özür diledi ama Rock’tan özür dilemedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜYOR

Will Smith’in bu şiddet gösterisine hem ünlüler hem de sosyal medya kayıtsız kalmadı. Özellikle de kadınların başarılarının böyle gölgelendiği bir olay yaşanmasına bazı kullanıcılar ayrıca tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısı, “Erkeklerin öfkelerini kontrol edememelerinden bahsetmeye biraz ara verelim; çünkü bu her zaman olan bir şey. Her zaman ne olmaz? Kadınlar aday gösteriliyor, çok daha az kazanıyor. En iyi yönetmen… Tebrikler Jane Campion” yazdı.

Campion, daha önce 1994 yılında Piyano ile de en iyi yönetmen olarak aday gösterilerek iki defa yönetmen olarak aday gösterildiği için zaten Akademi tarihinde bir tarih yazdı. Ancak 1994’te bu dalda kazanamasa da en iyi orijinal senaryoyu evine götürmüştü.

12 kategoride aday gösterilen The Power of the Dog, 2022 Akademi Ödülleri’nin en dikkat çeken adaylarından biri olmuştu. Ne var ki sadece en iyi yönetmen kategorisinde ödül kazanabildi.

