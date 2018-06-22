Kadir Doğulu’dan İnce’ye mesaj! ‘En iyi şekilde sizden göreceğiz…’

Oyuncu Kadir Doğulu, seçime çok az bir zaman kala Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bir mesaj yazdı ve "Ümidim tüm halkın bu seçimleri 'ince' düşünüp 'ince' görmeleri yönünde. Reis-i Cumhur'un ne demek olduğunu ve nasıl icra edileceğini de sizden en iyi şekilde göreceğimize eminim" dedi.

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Oyuncu Kadir Doğulu, korku eşiğinin aşıldığını kanıtlarcasına, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye bir mesaj yazdı ve Twitter hesabından paylaştı. Doğulu, kimi sanatçıların iktidarın çevresinde toplandığı, kimilerinin ise düşüncelerini açıklamakta ‘utangaç’ davrandığı bir zamanda İnce’ye şu mesajı kaleme aldı:

“Bilmenizi isterim sayın Vekilim,

Yıllardır takip ederim sizi. Naçizane görüşüm şöyle; ‘vekillik nedir, nasıl yapılır’ sorularının cevabı sizdiniz bendenize göre. Atatürk ilke ve inkilaplarına değer veren onları yücelten, liyakata önem veren birisiniz. Her fırsatta sohbetlerinizi dinliyorum ve fark ediyorum ki her zaman en küçüğümüzün de anlayacağı şekilde anlatıyorsunuz. Bize göre bu erdemdir… Ümidim tüm halkın bu seçimleri ‘ince’ düşünüp ‘ince’ görmeleri yönünde. Reis-i Cumhur’un ne demek olduğunu ve nasıl icra edileceğini de sizden en iyi şekilde göreceğimize eminim. Sayın Vekilim, bu seçimlerde bendenizin Cumhurbaşkanı adayı sizsiniz. Koşulsuz teslim olduğumuz Rabbim yar ve yardımcınız olsun… Eminim ki siz bu vatana ve halkına en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Bize de hizmetleriniz sırasında ihtiyacınız olursa, burada olduğumuzu bilmenizi isterim.

Karşılıksız sevgi ve işbirliğinin hüküm süreceği günlerin hasreti ile…

Hürmetlerimle…”