Kafalar Karışık filminin yeni fragmanı yayınlandı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yapımını ILS Vision’un, yönetmenliğini Yücel Yolcu’nun üstlendiği, sosyal medya fenomenleri Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt’un yanı sıra Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can ve Güven Kıraç gibi isimlerin de yer aldığı ‘Kafalar Karışık’ sinema filminin fragmanı yayınlandı.

Film, 7 Aralık’ta vizyona girecek.

FİLMİN KONUSU

Atakan, zengin sevgilisi Buse’nin, üvey babası kızı vermeyince çareyi Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulup kızı ondan istemekte bulur. Kadim dostları Fatih ve Bilal de elbette bu serüvende ona eşlik edeceklerdir. Kafalar’ın arayışları onları Antalya’da ıssız bir koya yönlendirecek ve sonunda Atakan’ın müstakbel kayınpederini bulacaklardır; esas macera ise o zaman başlayacaktır. İşle iyice karışsa da sonunda Atakan muradına erip sevdiceğine kavuşacak. Fatih ve Bilal’e de kerevetine çıkmak düşecektir