Kafka Kitap’tan Türkçe edebiyat açılımı

Çağdaş dünya eserlerini çevirerek okurlarla buluşturan Kafka Kitap, bundan böyle Türkçe edebiyat alanında da kitap yayınlayacak.

Kafka Kitap, 2012 yılında dünya edebiyatının çağdaş eserlerini yayımlamak üzere kurulmuştu. Kafka Kitap, 2019 yılı itibariyle Türkçe edebiyat yayıncılığına adım attı. 2014 yılında Sel Yayınları etiketiyle basılan ilk romanı “Ölümden Beter Yaşamlar” ile zihinlerde yer eden İlker Aksoy ve okurların Can Yayınları'ndan çıkan romanlarıyla tanıdığı Fatih Balkış, yeni eserleriyle Kafka Türkçe'de olacak.

İlker Aksoy ikinci romanında kitapların birbirine seslendiği, anlatıcının yer yer belirsizleştiği, insanlığın ve sanatın kadim sorularına kurmacanın oyunbaz teknikleriyle yanıt arayan bir metin ortaya koyuyor. Sanatın bir işlevi var mıdır, idealist öznenin “karakter”le imtihanından kim galip çıkar, insanın varoluşu saf ve iyicil temellere mi dayanır? İlker Aksoy, bu sorulara dair çetin bir sorgulamaya girişiyor. Ölümden Beter Yaşamlar'ın karakterlerini, Rıfkı Günışık'ı, Haluk'u, edebiyat tarihinden sürpriz konukları ve hatta yazarlık müessesesinin bizzat kendisini de bu köşe bucak soruşturmaya katarak… Yalnızca burada değil, Bir Başka Dünyada da.



Fatih Balkış dördüncü romanında zihnin karanlık ormanında ve şiddetin kör coğrafyasında okuru felsefi ve edebi bir yolculuğa çıkarıyor. Karaçam Ormanı'nda yankılanan çığlığı duymak isteyenler için…