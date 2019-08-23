Kafkaokur’dan ‘Nasıl Başlanır?’ atölyesi

Açılışını geçtiğimiz haftalarda bir resim sergisiyle yapan ‘KONU: Atölye’ sanatsal ve kültürel etkinlik hiçbir sınırlama olmadan, özgürce icra edilebilecek. Kendi alanlarında yetkin pek çok yazar, şair, ressam, küratör, sanat yönetmeni, eleştirmen ve akademisyenin katılımlarıyla KONU:Atölye bir kültür merkezi olmayı da misyon ediniyor. Atölyede yapılacak etkinliklerin ilki “NASIL BAŞLANIR?” söyleşileri olacak. Kendi alanlarında uzman kişilerin, mesleklerine ve icra ettikleri sanat dalına nasıl başladıklarını anlatacağı söyleşiler 4 hafta boyunca sürecek.

Etkinlik takvimi ise şöyle:

Karikatür Çizmeye NASIL BAŞLANIR? – Mert Dolapçıoğlu / 30 Ağustos Cuma Saat: 19.00-21.00

Stand-up Yapmaya NASIL BAŞLANIR? – Cem İşçiler / 31 Ağustos Cumartesi Saat: 16.00-18.00

İllüstrasyon Çizmeye NASIL BAŞLANIR? – Tülay Palaz / 6 Eylül Cuma Saat: 19.00-21.00

Editörlüğe NASIL BAŞLANIR? – Selahattin Özpalabıyıklar / 7 Eylül Cumartesi Saat: 16.00-18.00

Tez Yazmaya NASIL BAŞLANIR? – Seval Şahin / 13 Eylül Cuma Saat: 19.00-21.00

Öykü Yazmaya NASIL BAŞLANIR? – Hakan Bıçakcı / 14 Eylül Cumartesi Saat: 16.00-18.00

Roman Yazmaya NASIL BAŞLANIR? – Aslı Tohumcu / 20 Eylül Cuma Saat: 19.00-21.00

Oyunculuğa NASIL BAŞLANIR? – Cihan Talay / 22 Eylül Pazar: Saat: 16.00-18.00

12 kişiyle sınırlı olan katılımlar ücretsiz olacak, ancak rezervasyon yaptırma şartı mevcut.