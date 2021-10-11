Kaftancıoğlu’dan Tamer Karadağlı’ya sert sözler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Altın Portakal Film Festivali'nde ödül konuşması yapan oyuncu Nihal Yalçın’a tavrıyla gündem olan Tamer Karadağlı hakkında sert eleştirilerde bulundu.

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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi, ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Yalçın’ın konuşmasını bölerek eline ödülünü tutuşturan Tamer Karadağlı’ya tepkiler sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Güzelim ülkeyi çok konuşan kadınlar değil boş konuşan erkekler (eril bakışa sahip) bu hale getirdi. Nihal Yalçın tahammül gösterilmeyen kısacık konuşmasında (3.7dk) kadının gücünü, kararlılığını, T. Karadağlı ise erkek egemen bakışın çirkin bir suretini göstermiştir Kutluyorum.”

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