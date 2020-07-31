Kağıttan turnalar evlerden uçurulacak

İstanbul Oyuncak Müzesi, tüm dünyada barışın simgesi haline gelen Sadako Sasaki’yi bu yıl da kağıttan turna kuşlarıyla anacak. Kuşlar pandemi nedeniyle evlerden havalanacak.

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atılan atom bombasının yarattığı büyük yıkım ve zarardan etkilenenlerden biri de Sadako Sasaki'ydi… Atom bombasının yaydığı radyasyon sonucu 12 yaşında lösemiye yakalanan Sadako, eski sağlığına kavuşmak için kağıttan turna kuşu yapmaya başlar. Çünkü bir Japon inanışına göre, 1000 adet turna kuşunu tamamlarsa dileği gerçek olacaktır. Hayatını kaybettiğinde ise 664 turna kuşu vardır…

BİR BARIŞ ETKİNLİĞİ

İstanbul Oyuncak Müzesi, kurulduğu yıldan itibaren her sene 6 Ağustos tarihinde Japonya Konsolosluğu'nun da katılımlarıyla Sadako Sasaki'nin turna kuşlarını geleneksel Japon kağıt katlama sanatı origamiyi kullanarak tamamlıyor ve bu sayede dünya barışı umudumuzu dile getiriyor. Sasaki anısına yapılan bu barış etkinliğinin bu yıl küresel salgın nedeniyle evlerden gerçekleştirileceğini belirten müze yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sasaki'nin tamamlayamadığı, dünyada barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi olan turna kuşlarını hep beraber tamamlayıp, penceremize, balkonlarımıza, bahçemizdeki ağaçların dallarına asalım; rüzgar söyledikleri barış şarkısını Hiroşima'ya götürecektir…

ÇOCUĞUNUZLA KATILIN

Etkinlik için gereken tek malzeme kağıt… Yurt içi, yurt dışı müzelerin katılımıyla gerçekleşecek etkinliğe, müzelerimizin sosyal medya hesaplarında eğitmen Gökçen Atamgüç‘ün anlatımıyla hazırlanan videoyu izleyerek herkes çocuklarıyla birlikte katılabilir. Yapacağınız turna kuşlarının fotoğraflarını aşağıdaki hashtag ve müzelerimizi etiketleyerek Instagram'da paylaşabilirsiniz.” #SadakoSasaki