Kahraman Deniz distopyasının kapılarını aralıyor

Son dönemde yayımladığı kendi şarkılarından oluşan single ve albümlerle dijital müzik platformlarında da geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, “Tuzaklara Düştüm” ile de müzikseverlerin karşısına çıktı.

Sözü ve müziği Kahraman Deniz'e ait olan şarkının düzenlemesi Cenk Çelik'e ait.

Yeni albümünün konsepti distopya olması sebebiyle video klipte de bu ölçüde karanlık bir atmosfer yaratmak isteyen sanatçı; karantina günlerinde olunması sebebiyle, şarkının ruhuna en uygun senaryo ile klibi otoparkta çekti. Görsel efektleriyle de dikkat çeken video klip, Mehmet Ali Engin yönetmenliğinde bir günde tamamlandı.

Kahraman Deniz'in distopyasına vurgu yapan “Tuzaklara Düştüm”ün dikkat çekici kapak tasarımında ise sanatçı Ebrahel Lurci'nin imzası bulunuyor.



‘İNSANIN GÜCÜ YİTİYOR’

Deniz, yeni şarkısı ile ilgili, “Her şey değişiyor. İnsanın gücü yitiyor. En büyük kralların tacı nihayetinde paslı ve kırık, unutulmuş anılara gömülüyor. Ben de kırılıyorum ama kederden değil, kabuğumun değişmesi gerektiğinden. Sahip olduğum becerilerin üstünlüğüne karşı beslediğim hayranlığın yerle bir olduğu bir dönemden, her şeyin aynı anda çok önemli ve tümüyle beyhude görünebildiği bir geceden, kendimi bilmenin her şeyi bilmekten ibaret olduğu o zamansız ve mekansız yerden size bir şiir getirdim. Ahmakça bir cesaretle söylemek isterim ki; bu dünyaya ait değiliz. Öyleyse gücün de, kazanmanın da bir anlamı yok. Karanlığımıza, hastalıklarımıza ve kibrimize hapsolduysak, teslim olmayı öğrenemediğimizdendir. Bu yeni şiirim -yeni şarkım, sevgiyle dirilen korkusuzluğa, teslim olmaya ve bu dünyaya boyun eğmemeye dair…” dedi.