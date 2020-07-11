‘Kahramanım Atatürk’ü bekliyorum

ALİ AYDIN

Uzun yıllardır tiyatroya emek veren Özgür Özgülgün korona günlerinde tüm tiyatrolar gibi kendi sahnesinin de kapandığını söyledi, şunları anlattı: Bu çok acı ve daha da acısı ne zaman açılacağı halen belirsiz. Sezonun başlangıcında İstanbul'da “Uykusuz” adlı oyunu yazdım ve oyuncu arkadaşım Melissa Yıldırımer ile perde dedik.

SANAT UZUN

Yalnızca altı oyun oynayabildik. Pandemi süresince hiç çalışamadık. Bir kaos, bir çözümsüzlük sürüyor. Festivaller iptal, yerel belediye turneleri yapılamıyor. Sonumuz ne olacak bilinmiyor. Ustalarımızın “Her tiyatro sanatçısının başka meslekleri olmalı” sözünü bu günlerde çok daha iyi anlıyorum. Olağanüstü haller için maalesef bakanlıklarımızın planlamaları yetersiz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Evimizin bahçesini şimdilik sahneye çevirdik, iki-üç meslektaşımızla yeni sezonun oyunlarını prova ediyoruz. Zaten bizler için hayat, prova-sahne-perde ve alkışlar arasında geçiyor. Hep bilinen ve dile getirilen bir söz vardır. Sanat uzun hayat kısa…

Efsanenin adı ÇANAKKALE

Usta sanatçı Müjdat Gezen, Yılmaz Özdil'in ‘M.Kemal' adlı tiyatro sahnesine taşıdı. Oyunda Mustafa Kemal'i canlandıran Özgür Özgülgün, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun bir oyuncu. Özgülgün “Bu, hayatımın rolü. Bu rolü oynamak için her şeyi yaparım deyince Müjdat Gezen de rolü bana verdi” dedi. Şimdiye kadar 9 çocuk kitabı yazan ve kış sezonunda okularda, eğitim kurumlarında yazdığı kitapları tiyatro oyununa dönüştürüp sahneleyen Özgülgün “Genç dostlarımla çok keyifli projelere imza atıyoruz. Beraber öğreniyor ve eğleniyoruz. Bu tip projeler beni her daim zinde ve formda tutuyor. Geçen sezon yazdığım “Efsanin Adı Çanakkale” adlı kitabım bu sezon çocuk oyunu olarak perdelerini açacak, çok heyecanlıyım. Yine kasım ayında “Kahramanım Atatürk” adlı kitabım ve tiyatro oyunu heyecanla beklediğim bir proje” dedi.

Çocuklar için kitap yazdı, şov yaptı

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek özel okullarda çocuklara yönelik stand-up gösterisi sunan Özgülgün, çocuk şovu yapıyor, televizyonda çocuklara

yönelik çocuk programı sunuyor. Çocuklar için “Minik Oyuncunun El kitabı” ve “Efendi Çocuk Can Ersin'in Okul Maceraları” kitaplarını yazdı.