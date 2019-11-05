Kahramanmaraş’ta ‘Kore Kültür Günü’

Kore Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen Kore Kültür Günü, KSÜ’de Kore filmi gösterimi ile başladı. Ardından Kore- Türkiye ilişkileri semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Güney Kore hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi. Seminer sonunda öğrenciler Kore’nin geleneksel kıyafetlerini giyip fotoğraf çektirdi.

CHO: SADECE TÜRKİYE’YE KAN KARDEŞ ÜLKE DİYORUZ

KSÜ’den ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kore Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Kore Savaşı’ndan sonra iki ülke arasında büyük bir dostluğun başladığını söyledi. Cho, “Bildiğiniz gibi Kore ve Türkiye, Kore Savaşı’nda beraber savaştı. Biz onun için Kore’de Türkiye’ye ‘Kan kardeş ülke’ diyoruz. Bir de Ayla filminin Ayla ile Süleyman komutan arasındaki sevginin kan kardeşliğini çok iyi yansıtan hikaye olduğunu biliyoruz. Biz Kore’de sadece Türkiye’ye kan kardeş ülke olduğunu söylüyoruz. Onun için Kore’de Türkiye’nin yeri çok farklı. Gerçekten Koreliler olarak Türkleri çok seviyoruz ve kardeşliğini hiç unutmuyoruz. Savaşta Kore’ye gelen Türk askerleri gerçekten kahramanca savaşmıştı ve Korelilere çok yardım etmişti. Bu Kore savaşında yaşamış olan yaşlı olanlar daha iyi biliyor ama Kore’deki gençler de onlardan öğreniyor ve gençler Türkiye’nin kardeş ülke olduğunu biliyorlar” diye konuştu.

DANS GÖSTERİSİ BEĞENİ TOPLADI

Kore Kültür Günü’nün son etkinliği ise, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi oldu. Koreli 11 sanatçı ile vurmalı çalgı rubunun sahne aldığı gösteriye Kahramanmaraş halkı büyük ilgi gösterdi. (DHA)

