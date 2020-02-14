Kakofoni nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kakafoni mi, kakofoni mi?

Kakofoni nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre kakafoni mi, kakofoni mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘kakofoni’dir. Kakafoni mi, kakofoni mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘kakofoni'dir.

KAKOFONİ NE DEMEK: Ses uyumsuzluğu.

KAKOFONİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin kakafoni mi, kakofoni mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı kakofoni şeklinde olmalıdır.

kakafoni (Yanlış kullanım)

kakofoni (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çaldıkları müzik eserideki kakofoni kulak tırmalıyordu adeta!”