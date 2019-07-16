Kalben’den bir ilk! Üç şarkı ‘Kız Kulesi’nin Anahtarı’nda buluştu

Kalben’den bir ilk! Üç şarkı ‘Kız Kulesi’nin Anahtarı’nda buluştu

Kalben, içinde ‘Çek’, ‘ Kalp Hanım’ ve ‘Aşk Çeşmesi’nin yer aldığı 3 şarkısını Kız Kulesi'nin Anahtarı isimli bir videoda bir araya getirdi. 3 şarkının art arda yer aldığı video klip beğeni topladı.

Kalben, henüz ikinci albümü ‘Sonsuza Kadar'ın kayıt sürecinde ‘Kalp Hanım'ı yazmaya başladı. Sonra, eski bir dostla cansız toprakları sulamak yerine kendi başına söylemeyi seçtiği ‘Aşk Çeşmesi'nin başında dolaştı. Kalben’in son EP’sinde yer alan bir diğer şarkı ise ‘Çek’ti.

Garaj Müzik etiketli EP’nin şarkıları bir video klipte toplandı. Klibin ismi ‘Kız Kulesi’nin Anahtarı’ oldu. Kliplerin her birini Aytekin Yalçın yönetti.



YEPYENİ BİR RUHA BÜRÜNDÜ

Kalben, yeni macerasında, birlikte şarkıların prodüksiyonunu üstlendiği Kutsal Kaan Bilgin'in eşliğinde Volkan Öktem, Burak Gürpınar, Okan Kaya, Ozan Öner, Güneş Özgeç, Tuğrul Bafra, Taylan Aygar, Ömer Can Uygan, İlker Deliceoğlu ve Berat İşçioğlu gibi müzisyenlerle çalıştı. Genç sanatçı, özgürce kadın ve insan hissettiği; kimsenin maddi manevi şiddetini, baskısını, temelsiz eleştirisini, vücut utandırma niyetini taşımadığı yepyeni bir ruha bürünüyor.